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Рязань вошла в Коллекцию брендов регионов России

Дата публикации

Валерия Мединская

Рязань вошла в Коллекцию брендов регионов России. Исследование провёл Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C совместно с Институтом развития креативных индустрий Высшей школы экономики.

Бренд Рязанской области представлен под слоганом «Рязань — берёзовый край» и классифицируется как туристический. Муниципальный бренд обозначен как «Рязань», представили его в 2022 году.

На разработку нового бренда Рязанской области было выделено 1,5 миллиона рублей. Проектом занималась студия дизайнера Артемия Лебедева.

«Бренд создавался с душой, большой любовью и уважением к Рязанской области», — подчеркнул представитель заказчика.

В материалах исследования также упоминаются бренды с зарегистрированными географическими указаниями. Среди них Рязанские узоры, Михайловское кружево, Скопинскую керамику, Рязанский леденец, Кадомский вениз, Шиловскую лозу и Рязанское пиво.

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