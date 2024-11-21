Рязань вошла в Коллекцию брендов регионов России. Исследование провёл Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C совместно с Институтом развития креативных индустрий Высшей школы экономики.

Бренд Рязанской области представлен под слоганом «Рязань — берёзовый край» и классифицируется как туристический. Муниципальный бренд обозначен как «Рязань», представили его в 2022 году.

На разработку нового бренда Рязанской области было выделено 1,5 миллиона рублей. Проектом занималась студия дизайнера Артемия Лебедева.

«Бренд создавался с душой, большой любовью и уважением к Рязанской области», — подчеркнул представитель заказчика.

В материалах исследования также упоминаются бренды с зарегистрированными географическими указаниями. Среди них Рязанские узоры, Михайловское кружево, Скопинскую керамику, Рязанский леденец, Кадомский вениз, Шиловскую лозу и Рязанское пиво.