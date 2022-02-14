Рязань вошла в десятку городов России с самыми большими расходами на свадьбу

Расходы россиян на свадьбу в 2022 году выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, составляют в среднем 194 тысячи рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследования «СберСтрахование жизни», «Сбер Управление Активами».

Число свадеб стоимостью полмиллиона и выше выросло с 11 до 13%.

Дороже всего торжество обходится в Москве — в среднем 299 тысяч, Санкт-Петербурге — 262 тысячи, Калининграде — 250 тысяч рублей.

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В десятку городов по дороговизне бракосочетания вошла Рязань. Город занимает 7-е место. Также в ТОП-10 включены Мурманск, Калуга, Тула, Ярославль, Владимир, Брянск. Средняя стоимость свадьбы составляет 235-240 тысяч рублей.

Дешевле всего свадьба обойдётся в Чите — 105 тысяч рублей, Улан-Удэ — 111 тысяч рублей. Третье место занимает Владикавказ — 141 тысяча рублей.