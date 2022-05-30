Рязань в середине рейтинга регионов по уровню благосостояния семей

Рязанская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей. РИА Новости подсчитали расходы россиян, опираясь на данные Росстата.

Расчёты делали для двух среднестатистических семей — с одним ребенком, с двумя детьми. В среднем по стране у семьи с двумя детьми и работающими родителями после необходимых расходов остается на руках 50,3 тысячи рублей. В Рязанской области эта цифра гораздо ниже. Семьи с одним ребенком могут рассчитывать на 35,7 тысяч рублей, с двумя детьми — только на 24,8 тысяч. По этим показателям регион занимает 48 место из 85.

Лидерами по благосостоянию в России оказались семьи Ямало-Ненецкого автономного округа — в остатке у них обычно от 102 до 115 тысяч рублей. Немного отстают Москва и Петербург — 80-91 тысяча рублей и 77-87 тысяч соответственно. В «хвосте» рейтинга Ивановская область, Чеченская Республика и Кабардино-Балкария.