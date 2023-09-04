Рязань в нижней части рейтинга регионов по доле расходов населения на ЖКУ

Рязанская область оказалась в нижней части рейтинга регионов по доле расходов населения на ЖКУ, составленного РИА Новости.

Наш регион занимает 72-е место из 85 возможных. Новые регионы России в рейтинг не включены.

По данным агентства, оплата коммунальных услуг — одна из ключевых статей расходов россиян. Сюда включены затраты на топливо для отопления, освещения жилых помещений.

Больше всего в России за ЖКУ платят жители Магаданской области — 9726 рублей, меньше всего счета в Дагестане — 3604 рубля.

В Рязанской области расходы среднестатистической семьи оцениваются в 3976 рублей, составляя 11,5% общей суммы ежемесячных трат. За год показатель снизился на 0,5 процентных пункта.