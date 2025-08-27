Рязань украсили ко Дню города

В Рязани завершают праздничное оформление ко Дню города. Об этом сообщает администрация города.

На улицах Рязани размещены флаги на конструкциях типа «костёр», остановки общественного транспорта украшены в стилистике празднования 930-летия Рязани. На общественном транспорте также размещены тематические изображения.

Флаговые конструкции установлены на площадях Победы, Ленина и Театральной, на бульварах Победы и Лыбедском, так же украшены Скорбященский мемориальный комплекс, Гвардейский сквер и парк Советско-Польского братства по оружию.