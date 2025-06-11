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Власть и политика

Рязань строится: объем работ вырос на 43%, обеспеченность жильем — третья в ЦФО

Алексей Самохин

В Рязани зафиксирован заметный рост строительной активности. По итогам 2024 года объем выполненных работ в этой сфере увеличился на 43%. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артёмов, выступая с отчетом перед депутатами городской Думы.

Больше жилья — выше комфорт

За год в городе было введено 240 тысяч квадратных метров жилья. Несмотря на это, ключевым достижением стало не количество новостроек, а рост обеспеченности жильем: на одного жителя теперь приходится 34,2 квадрата. Это один из лучших показателей в Центральном федеральном округе — третье место.

Рязань активно использует возможности национальных проектов. В 2024 году город участвовал сразу в шести. Финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов составила около 2 миллиардов рублей, в 2025-м ожидается уже почти 2,5 миллиарда. Эти средства направляются на развитие городской инфраструктуры, образование, транспорт и строительство.

Переселение продолжается

В прошлом году завершена программа переселения из аварийного жилья: расселено 7 домов, новое жилье получили более 120 человек. С 2025 года начинается новый этап — до 2030 года планируется освободить 65 домов и переселить около 1,5 тысячи жителей.

Кроме того, правительство России одобрило проект комплексного развития территории в поселке Шлаковый. Он предполагает снос 173 ветхих домов, из которых 9 — аварийные. Оператором выступает «Фонд развития территорий».

Строительство школ и детсадов — в приоритете

2024 год стал годом начала строительства новых социальных объектов. Ведется строительство двух школ — в Семчино и жилом комплексе «Олимпийский», а также детского сада в районе «Метропарка».

В 2025-м начнется возведение еще двух школ — в Мервино и районе ДПР-7, а также стартует проектирование новой школы на 800 мест на Михайловском шоссе. Аукцион для выбора проектировщика планируют объявить уже в июне.

Готовятся и проекты будущего — среди них:

  • реконструкция культурно-досугового центра «Октябрь»;
  • строительство нового здания Детской школы искусств №7;
  • общежитие для работников муниципальных предприятий;
  • новая троллейбусная линия на улице Новоселов.

Все эти документы проходят государственную экспертизу.

Одним из ближайших проектов станет детский сад на Лыбедском бульваре. Конкурс на проектирование планируют объявить в скором времени. Из городского бюджета выделено 17 миллионов рублей, завершить разработку документации планируют в 2026 году.

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