Рязань провалила тест в рамках концепции «15-минутного города»

До необходимых сервисов городской среды рязанцам приходится добираться более 20 минут. Об этом сообщает портал YA.62 со ссылкой на исследования группы итальянских ученых под руководством профессора Римского университета Сапиенца Витторио Лорето.

В рамках концепции «15-минутного города» Рязань оказалась в «оранжевой зоне». Согласно этой популярной теории в современной урбанистике, сервисы городской среды и магазины должны быть доступны для горожан в пределах 15 минут ходьбы или езды на велосипеде. Рязанцы же в среднем добираются до нужных сервисов за 21–24 минуты. Схожие результаты анализа оказались в Липецке (24-27 минут).

Для сравнения: жителям Москвы доступны сервисы в пределах менее 10 минут. Жители Владимира добираются пешком или на велосипеде до нужного магазина за 9–12 минут. Необходимые сервисы и магазины доступны жителям Тулы и Тамбова в пределах 15-18 и 12-15 минут соответственно.