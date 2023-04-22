

22 апреля Рязань присоединилась к Всероссийскому субботнику, который одновременно состоялся во всех городах России. Его основной темой стало благоустройство городской среды и продвижение экологичного поведения, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В субботнике приняли участие представители органов власти, активные жители и студенты, работники муниципальных предприятий. Уборки прошли в Нижнем городском саду и ЦКПиО, на зеленых зонах по ул. Качевская и в районе р. Быстрец по Касимовскому шоссе. Санитарную очистку провели в парках Героев 1812 года и им. Ю.А. Гагарина. Очистили от мусора овраг в районе ГСК по ул. Костычева. Рязанцы также навели порядок на территориях своего проживания и расположенных рядом общественных пространствах во всех районах города. Участники субботника убрали с зеленых зон сухую листву, скопившийся мусор и сухие ветки, а также подмели пешеходные дорожки. В работах было задействовано 34 единицы техники, собрано и вывезено 225 кубометров отходов.

В рамках субботника было организовано выездное рейтинговое голосование за территории, которые будут благоустраиваться в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда». Волонтеры информировали горожан о проекте, условиях участия в нем и территориях, которых вошли в список для голосования. Все желающие могли сразу проголосовать за выбранный парк или сквер.

Одной из локаций проведения санитарной очистки был Нижний городской парк — территория, которая участвует в этом году в рейтинговом голосовании по Советскому району. В субботнике, прошедшем в нем, принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков. Он пообщался с волонтерами и принял участие в голосовании, выбрав один из предложенных вариантов.

Рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжится до 31 мая. Для будущего благоустройства предлагается 26 территорий в городе. Каждый может отдать свой голос за одну из них. По итогам будут отобраны четыре победителя, по одному в каждом районе города, набравшие максимально количество голосов.

Проголосовать можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», на единой платформе голосования 62.gorodsreda.ru, а также с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах, КВЦ и других публичных площадках Рязани.