Рязань присоединилась к Всероссийской акции «Коробка храбрости», которая приурочена ко Всемирному дню ребенка.

Цель акции – поддержать детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Принять участие могут все желающие, поделившись с детьми книгами, игрушками, пазлами, конструкторами, головоломками и наборами для творчества.

Оставить их можно в специальных коробках, которые установлены в административных зданиях города, штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» и на территории МУПов.

Глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова отметила, что акция проходит не первый год и стала хорошей традицией города.

Сегодня каждый из нас каждый из нас может подарить частичку добра детям, находящимся на лечении в больницах. Я верю, что вместе мы сможем помочь им храбро преодолевать трудности, — передает слова Панфиловой пресс-служба Рязгордумы.

Сбор подарков продлится до 1 декабря. Затем их передадут в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой и в больницы Херсонской области.