Рязань присоединилась к Всероссийской акции «Коробка храбрости», которая приурочена ко Всемирному дню ребенка.
Цель акции – поддержать детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Принять участие могут все желающие, поделившись с детьми книгами, игрушками, пазлами, конструкторами, головоломками и наборами для творчества.
Оставить их можно в специальных коробках, которые установлены в административных зданиях города, штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» и на территории МУПов.
Глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова отметила, что акция проходит не первый год и стала хорошей традицией города.
Сбор подарков продлится до 1 декабря. Затем их передадут в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой и в больницы Херсонской области.