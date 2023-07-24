Рязань примет футбольный фестиваль «Мы в игре. Лето»

Рязань станет участником Футбольного фестиваля РФС для девочек «Мы в игре. Лето», который в этом году, объединил все федеральные округа страны. Об этом сообщили организаторы.

Фестиваль проходит в период летних каникул — с 1 июня по 27 августа по очереди в 32 городах России — от Калининграда до Сахалина. В Рязани мероприятие состоится 30 июля в 14.00 на стадионе Женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» по адресу: ул. Маяковского, дом 46, литера Б.

В числе гостей и наставников участие в фестивале примут:

· вице-президент Рязанского регионального футбольного союза Виктор Падчин,

· трёхкратная чемпионка России Елена Юркова,

· тренер клуба «Рязань-ВДВ» Иван Квасов,

· представительницы команды «Рязань-ВДВ»: Мария Жаманакова, Виктория Солина, Алена Родыгина, Елена Зубкова, Татьяна Долматова, Анастасия Берендеева.

Стать участницей фестиваля «Мы в игре. Лето» может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Главное — это желание играть в футбол. Специально разработанная программа позволит каждой — даже в рамках однодневной тренировки — проявить свои сильные качества, отработать ряд футбольных приемов и почувствовать себя частью команды.

Все спортивные встречи пройдут под контролем профессиональных тренеров по футболу, которые покажут на практике, что такое командно-групповое взаимодействие и обучат базовым техническим приемам. В конце каждого мероприятия участницы под тренерским руководством проведут футбольный матч на одном из стадионов своего города.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно пройти регистрацию на сайте. Друзья и родители приглашаются поболеть за юных футболисток на трибунах. Участие в мероприятии — бесплатное.

Российский футбольный союз проводит фестиваль «Мы в игре. Лето» в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ второе лето подряд. В прошлом году состоялись 23 фестиваля в 21 городе России. В них приняли участие больше 2500 девочек от 7 до 12 лет. В этом сезоне география проекта заметно расширилась и теперь охватывает все федеральные округа России.

Мария Сучкова, руководитель Департамента женского футбола РФС: «В РФС мы уделяем большое внимание привлечению девочек в футбол с самого раннего возраста, предоставлению им игровой и соревновательной практики. Мы разрабатываем специальные методики, проектируем новые турниры, а также создаем программы вовлечения. Фестиваль „Мы в игре. Лето“ — одна из таких программ. Она позволяет любой девочке вне зависимости от физической подготовки попробовать себя в футболе. Кроме прочего, эта программа нацелена на помощь академиям в привлечении новых футболисток и выстраивании вертикали их подготовки».

Стать участницей фестиваля — это прекрасная возможность почувствовать себя частью большого спорта и вживую познакомиться с известными спортсменами. В мероприятии принимают участие клубы РПЛ, Суперлиги, ФНЛ, а также футболисты и футболистки сборных команд России. А это значит, что каждая девочка может лично познакомиться и пообщаться с любимыми спортсменами.

Программа фестиваля состоит из 2 частей:

· турнирной, по итогам которой награды получают все участники, независимо от результатов;

· развлекательной, во время которой на игровой площадке можно не только отточить футбольные навыки, но и пройти полосу препятствий, разрисовать форму футбольного клуба, попробовать свои силы во фристайле, сфотографироваться с любимым спортсменом и принять участие в викторине.