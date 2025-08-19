Рязань претендует на звание Культурной столицы России 2027, за город можно проголосовать

Народное голосование за звание «Культурная столица 2027 года» продолжается на Госуслугах. Его результаты учитывают эксперты при определении городов-финалистов и победителя. По итогам первого этапа конкурса в финал вышли 8 городов, в народном голосовании было отдано 264 тыс. голосов, сообщили в Минцифры.
Сколько голосов собрали города-финалисты
Челябинск — 44,0 тыс.
Вологда — 30,2 тыс.
Новосибирск — 24,4 тыс.
Ульяновск — 18,5 тыс.
Сочи — 13,3 тыс.
Ставрополь — 6,3 тыс.
Рязань — 3,1 тыс.
Калуга — 3,0 тыс.
Вологда и Новосибирск вышли в финал во второй раз.
Около 80% участников народного голосования — женщины. Наиболее активно голосуют в возрасте от 25 до 55 лет.
Жители каких регионов голосовали чаще:
Челябинская область — 50,0 тыс.
Вологодская область — 29,9 тыс.
Новосибирская область — 25,7 тыс.
Ульяновская область — 19,4 тыс.
Донецкая Народная Республика — 18,6 тыс.
По правилам, Москва и Санкт-Петербург не могут участвовать в конкурсе, но их жители активно голосуют на Госуслугах за другие города. В этом году их предпочтения схожи. В топ-10 городов по версии и москвичей, и петербуржцев вошли Вологда, Донецк, Псков, Сочи и Челябинск.
На втором этапе конкурса города-финалисты расскажут, что сделают, если станут Культурной столицей — например, реконструируют памятники архитектуры, создадут туристические маршруты и проведут фестивали. Идеи оценят эксперты.
Конкурс «Культурная столица» — проект, призванный создавать условия для реализации экономической и культурной самобытности российских городов. Он проходит в третий раз. Победителями в прошлые годы становились Нижний Новгород, Грозный и Омск.