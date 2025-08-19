Рязань претендует на звание Культурной столицы России 2027, за город можно проголосовать

Народное голосование за звание «Культурная столица 2027 года» продолжается на Госуслугах. Его результаты учитывают эксперты при определении городов-финалистов и победителя. По итогам первого этапа конкурса в финал вышли 8 городов, в народном голосовании было отдано 264 тыс. голосов, сообщили в Минцифры.

Сколько голосов собрали города-финалисты

Челябинск — 44,0 тыс.

Вологда — 30,2 тыс.

Новосибирск — 24,4 тыс.

Ульяновск — 18,5 тыс.

Сочи — 13,3 тыс.

Ставрополь — 6,3 тыс.

Рязань — 3,1 тыс.

Калуга — 3,0 тыс.

Вологда и Новосибирск вышли в финал во второй раз.

Около 80% участников народного голосования — женщины. Наиболее активно голосуют в возрасте от 25 до 55 лет.

Жители каких регионов голосовали чаще:

Челябинская область — 50,0 тыс.

Вологодская область — 29,9 тыс.

Новосибирская область — 25,7 тыс.

Ульяновская область — 19,4 тыс.

Донецкая Народная Республика — 18,6 тыс.

По правилам, Москва и Санкт-Петербург не могут участвовать в конкурсе, но их жители активно голосуют на Госуслугах за другие города. В этом году их предпочтения схожи. В топ-10 городов по версии и москвичей, и петербуржцев вошли Вологда, Донецк, Псков, Сочи и Челябинск.

На втором этапе конкурса города-финалисты расскажут, что сделают, если станут Культурной столицей — например, реконструируют памятники архитектуры, создадут туристические маршруты и проведут фестивали. Идеи оценят эксперты.

Конкурс «Культурная столица» — проект, призванный создавать условия для реализации экономической и культурной самобытности российских городов. Он проходит в третий раз. Победителями в прошлые годы становились Нижний Новгород, Грозный и Омск.