Рязань представила продукцию на международной выставке в Шанхае

С 19 по 21 мая в Шанхае проходит SIAL China 2025 — крупнейшая международная выставка продуктов питания и агропромышленной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более 5 000 участников из 70 стран, свыше 180 000 профессиональных посетителей — масштаб площадки делает ее ключевой точкой для выхода на азиатские рынки.

Рязанская область представлена коллективной экспозицией, организованной при поддержке Агентства развития бизнеса Рязанской области. На стенде региона свою продукцию демонстрируют 9 экспортно ориентированных предприятий, уже работающих или планирующих выход на рынок Китая:

• ООО «КФ Конфеста» — шоколадные конфеты и шоколад;

• ООО «КФ Верность качеству» — премиальный шоколад;

• ООО «Русские мельницы» — мука (мельница №1 в России по мощности производства);

• ООО «Лина» — продукция глубокой заморозки;

• ООО «Источник-Логистинг» — семечки, сухарики;

• ИП Абрамов Д.Н. (ООО «Скопинзернопродукт») – зерно и масличные культуры;

• ООО «Ремтех» — каши, мюсли, хлопья;

• ООО «РусЭкспоТрейд» — широкий ассортимент: конфеты, вафли, пряники, мармелад, мука, масло, крупы;

• ООО «Вкуснова» — мясные снеки и чипсы.

В первый день выставки стенд региона посетила рязанская делегация во главе с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. В состав делегации вошли заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.

Для рязанских компаний участие в SIAL China — стратегический важный шаг к расширению экспортных возможностей.

«Все участники выставки ставят перед собой цели выйти на рынок Китая или расширить присутствие на нем, найти потенциальных покупателей и дистрибьюторов на свою продукцию. Надеемся на весомые результаты переговоров, которые приведут к заключению новых экспортных контрактов», — отметила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.