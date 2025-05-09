В пятницу, 9 мая, в Рязани проходят торжественные мероприятия приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для жителей и гостей города приготовлено множество интересных событий, которые пройдут на площадках в разных районах города.
Программа празднования Дня Победы в Рязани 9 мая 2025 года
Празднование началось с площади победы, где сегодня развернули 300-метровую Георгиевскую ленту, возложили цветы к мемориалу. Затем начался концерт.
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