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Культура и события

Рязань празднует День Победы

Алексей Самохин

В пятницу, 9 мая, в Рязани проходят торжественные мероприятия приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для жителей и гостей города приготовлено множество интересных событий, которые пройдут на площадках в разных районах города.

Программа празднования Дня Победы в Рязани 9 мая 2025 года

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Празднование началось с площади победы, где сегодня развернули 300-метровую Георгиевскую ленту, возложили цветы к мемориалу. Затем начался концерт.

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