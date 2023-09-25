Понедельник, 25 сентября, 2023
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Рязань оказалась в нижней части рейтинга российских городов по уровню зарплат

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Агентство РИА Новости составило рейтинг российских городов по уровню зарплат-2023. Рязань оказалась в нижней части списка.

Лидерами по уровню зарплат среди российских городов стали Новый Уренгой, Салехард, в отстающих — Элиста, Нальчик, отмечает агентство.

По данным исследователей, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии в Рязани составила 51,7 тыс рублей. Для сравнения: в Новом Уренгое — 142,6 тыс рублей, в Нальчике — 38,1 тыс рублей.

Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в Рязани — 2,69.

Изменение зарплаты в первом полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием 2022 — 14,6%.

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