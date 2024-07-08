Рязань находится на 63 месте среди 100 российских городов в рейтинге зарплат по отраслям

Рязань заняла 63 место среди 100 российских городов в рейтинге зарплат по отраслям. Об этом сообщает РИА Новости.

В Рязани отрасль с самой высокой зарплатой- это IT и связь. Сотрудники получают зарплату в среднем 83 тыс. руб.

На первом месте находится город Южно-Сахалинск. Здесь выгоднее всего работать в добывающей отрасли. Зарплата в среднем составляет 443 тыс. руб. На втором месте — Москва. В столице самые высокие зарплаты предлагают в банках и финансовой сфере — в среднем 294 тыс. руб. На третьем месте — Тюмень. Как и в Южно-Сахалинске, здесь на высокие зарплаты можно рассчитывать в добывающей отрасли. В среднем сотрудники получают 267 тыс. руб.

Замыкают рейтинг города Майкоп (98 место), Тамбов (99 место) и Элиста (100 место). В Майкопе и Элисте самые высокие зарплаты на госслужбе, в среднем — 53 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно. В Тамбове выгоднее работать на обрабатывающих производствах. Здесь средняя зарплата 53 тыс. руб.