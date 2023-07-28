Рязань на первом плане: стартовал новый этап проекта «Ростелекома» #АртУлочкаРТК

«Ростелеком» продолжил в Рязани проект по росписи собственных распределительных коммуникационных шкафов. Новый объект стрит-арта появился на улице Ленина, 37. Всего с момента старта #АртУлочкиРТК провайдер преобразил в областном центре 15 шкафов. До конца месяца новые изображения появятся по адресам: ул. Циолковского, 9, ул. Введенская, 98. Реставрация ожидает шкафы на ул. Введенской, 22 и Соборной площади, 21. В планах провайдера – превратить все «синие ящики» на туристических маршрутах города в арт-объекты.

Тема рисунков этого этапа проекта – «Первый план». Главная их задача — «подсветить» символичными изображениями важные для каждого рязанца вопросы. К примеру, на первом рисунке этого года изображена греческая богиня правосудия Фемида. Выбор сделан неслучайно, так как шкаф расположен рядом с Рязанским областным судом. В ближайшее время на улице Циолковского появится граффити, посвященное теме космоса, а на площади Мичурина «расцветут яблони».

Елена Карпова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Проект #АртУлочкаРТК успешно развивается по всей стране. Граффити радуют глаз жителей разных городов ЦФО, а также юга и Дальнего Востока. Рязанцы тепло воспринимают наше творчество, и многочисленные отклики в социальных сетях, а также бережное отношение к созданным ранее рисункам – яркое тому подтверждение. В этом году “Ростелеком” инициировал не только работу над новыми изображениями, но и реставрацию тех шкафов, которые нуждаются в ней из-за погодных условий. Реализует идею член молодежной администрации города, художник Александр Синицын».

Александр Синицын, художник:

«В том, что #АртУлочкаРТК снова проявила себя, большая заслуга каждого, кто сумел оценить и поддержать этот проект. Все поверхности, предоставленные для рисунков, находятся на центральных улицах города и могут стань новыми местными достопримечательностями. Этим летом мы решили вынести на “Первый план” значимые городские темы, связанные с талантливыми людьми региона, а также с вопросами социально-нравственного воспитания».

Как и в предыдущие годы, художник покрывает изображения антивандальным лаком. Благодаря этому арт-объекты защищены от хулиганов и будут дольше радовать рязанцев и гостей города.

С информацией о том, как «Ростелеком» масштабировал проект в других городах Центрального федерального округа можно познакомиться на сайте компании: поиск по тэгу #АртУлочкаРТК .