Рязань может появиться на новых жетонах «Монетные города России»

Музей истории денег запустил голосование за города, которым в 2022 посвятят жетоны новой серии «Монетные города России». В числе претендентов — Рязань.

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Всего в списке 12 номинантов, в каждом из этих городов когда-либо чеканили монеты. Выберут трёх победителей.

В Рязани чеканить монеты стали в 14-м веке, до этого использовали деньги Золотой Орды. Изображения на этих деньгах напоминали изображения с монет Орды. В первой половине XV века появились монеты с надписями на русском языке, в которых читалось имя князя.

Проголосовать за Рязань можно здесь.