Рязань могут внести в перечень экологически неблагополучных городов

Еще четыре российских города могут внести в перечень экологически неблагополучных. Среди них — Рязань, сообщают «Известия».

С инициативой выступили в докладе экологи общественного совета при Минприроды, отмечает издание. Кроме Рязани, в состав федерального проекта «Чистый воздух» предложили внести Курск, Тулу, Серпухов.

Изначально в федеральный проект «Чистый воздух», стартовавший в 2019 году, включили 12 городов. Затем число участников расширилось до 41, преимущественно за счёт населённых пунктов Сибири, Дальнего Востока.

Главная задача проекта — снижение выбросов загрязняющих веществ на 20% к 2024, на 50% к 2030 году. Города-участники могут получить субсидии в обмен на гарантии снижения объема выбросов. Нарушителям грозят оборотные штрафы.