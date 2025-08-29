Рязань и Волгоград подписали соглашение о сотрудничестве

В День города в Рязани прошёл форум представительных органов власти, посвящённый международному и межмуниципальному сотрудничеству. На мероприятии обсуждались лучшие практики взаимодействия между городами, а завершилось оно подписанием важного соглашения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Форум собрал представителей власти разных уровней, включая первого заместителя председателя правительства Рязанской области Дениса Бокова, председателя Рязанской городской Думы Татьяну Панфилову, а также гостей из других городов, таких как Брест, Екатеринбург, Волгоград, Тула, Москва, Луганск, Мелитополь, Новороссийск, Тверь, Чаплынский муниципальный округ Херсонской области и Ярославль.

В мероприятии также приняли участие участники СВО и представители 25-й Краснознаменной дивизии подводных лодок. Основной целью было обсуждение опыта и лучших практик в сфере межмуниципального сотрудничества.

В завершении глава муниципального образования Татьяна Панфилова и председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников подписали соглашение о сотрудничестве Рязани с городом-героем Волгоградом.