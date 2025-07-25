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Культура и события

Рязань готовится отметить 930-летие, уже известны некоторые мероприятия

Алексей Самохин

В администрации Рязани прошла рабочая встреча по подготовке и проведению мероприятий к 930-летию города. Совещание провела заместитель главы администрации, руководитель аппарата Евгения Власова.

Праздничная концепция объединяет прошлое и настоящее Рязани через образы выдающихся земляков. Основная идея — вовлечение гостей в историю города и знакомство с наследием известных рязанцев. Праздник получил название «История места: знай наших».

Главные мероприятия состоятся 28, 29 и 30 августа. В программе — традиционные события: Молебен во славу Рязани, возложение цветов к памятнику Н.Н. Чумаковой, вручение медалей её имени, торжественный приём и фестиваль КВН «Поющий косопуз – 2025».

Добавятся и новые формы: фестиваль «Через тернии к звёздам», семейный фестиваль «И пусть будет жизнь ваша освящена любовью Петра и Февронии», «С Есениным в сердце» и другие. Всего запланировано 12 новых фестивалей, связанных с известными рязанцами.

Также в рамках праздника пройдут бесплатные экскурсии по туристическим маршрутам, квест-фестиваль «Код города 9-3-0», фестиваль «Маршрутами Подвига и Победы» и лекторий от Рязанской Епархии.

Культурные и спортивные мероприятия охватят все районы Рязани, включая отдалённые — Солотчу, Недостоево, посёлок Строитель и другие площадки.

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