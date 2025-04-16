Рязань будет претендовать на звание «Культурная столица 2027 года»

Рязань названа в числе городов, которые будут претендовать на звание «Культурная столица 2027 года». Об этом пишет «Российская газета».

Всего в конкурсе будут участвовать 39 городов. Они были названы на брифинге, посвящённом старту проекта. Кроме Рязани названы Великий Новгород, Луганск, Донецк, Вологда, Кемерово, Нальчик, Новосибирск, Симферополь, Южно-Сахалинск, Казань, Волгоград, Астрахань, Архангельск.

Принять участие в конкурсе могут не только столицы регионов РФ, но и любой город, в котором проживает более 200 тысяч человек. Например, Старый Оскол.

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Заявки от участников принимаются до 30 июня, осенью станут известны 8 финалистов, а победителя назовут 14 декабря.

Культурной столицей 2025 года стал Грозный, в следующем году звание перейдёт Омску.

Победителя определит оргкомитет конкурса с учётом результатов народного голосования, которое проходит на портале госуслуг.