Рядом с Землей пролетит один из крупнейших астероидов 2025 года

Завтра, 18 сентября, астероид 2025 FA22 пройдет на минимальном расстоянии от Земли — чуть больше диаметра лунной орбиты. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сближение произойдет около 10 утра по московскому времени. Средний размер астероида составляет 166 метров, а длина — 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.

Опасность столкновения

Вероятность столкновения астероида с Землей ничтожно мала. Наибольшего значения она достигала в начале года, когда составляла 0.01%, но сейчас шансы практически нулевые. Текущая траектория гарантированно проведет его мимо Земли и Луны.

Этот астероид является одним из крупнейших, которые в 2025 году пройдут от планеты на расстоянии менее миллиона километров. Подобные по размеру космические тела не падали на Землю в современной истории. Например, астероид, оставивший Аризонский кратер, был в 10–100 раз легче.

Увидеть астероид в любительский телескоп не получится, для этого нужен как минимум 30-см телескоп.

Расчеты показывают, что астероид синхронизирован с Землей и периодически сближается с ней. Последний раз это происходило 17 сентября 1940 года. Следующее прохождение ожидается в сентябре 2173 года. При такой орбите шансы его падения на Землю в будущем достаточно высоки.