Суббота, 15 июля, 2023
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Рядом с площадью Ленина столкнулись две легковушки

7info7

Два легковых автомобиля столкнулись рядом с площадью Ленина. Информация 15 июля появилась в telegram-канале RZN_life.

Подробности случившегося неизвестны. Очевидцы поделились видео с места произошедшего.

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