Рядом с площадью Ленина столкнулись две легковушки

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 10-месячного ребенка в Ярославле, к которому может быть причастна ее мать, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».
Тело девочки нашли в реке Которосль в Кировском районе города. Предположительно, 35-летняя женщина утопила девочку.
«Ей показалось, что ее детей хотят убить. Взяла...
Телеграм-канал SHOT узнал причину внезапной смерти актрисы сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой.
По предварительной информации, у 44-летней артистки оторвался тромб.
На место случившегося прибыли врачи скорой помощи, которым не удалось помочь Маршаловой
Прощание с ней прошло накануне в театре киноактеров в Минске.
В помещении частного похоронного бюро в Самаре в холодильнике» нашли трупы людей, пишет телеграм-канал Baza.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как среди крестов и памятников стоит морозилка c надписью «Охлажденное мясо. В ней находился как минимум один замороженный усопший.
«За гранью добра и зла то, что я увидел на...