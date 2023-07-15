Рядом с площадью Ленина столкнулись две легковушки

В помещении частного похоронного бюро в Самаре в холодильнике» нашли трупы людей, пишет телеграм-канал Baza. На опубликованных кадрах можно увидеть, как среди крестов и памятников стоит морозилка c надписью «Охлажденное мясо. В ней находился как минимум один замороженный усопший. «За гранью добра и зла то, что я увидел на...