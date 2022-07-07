«Рядом лужа крови»: в Екатеринбурге в ДТП погиб велосипедист

Утром, в четверг, 7 июля в переулке Базовом в Екатеринбурге насмерть сбили 43-летнего велосипедиста, пишет E1.RU.

По словам очевидца, авария с участием иномарки Daewoo Nexia произошла на участке от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен».

«Велосипедист лежит накрытый, рядом лужа крови», – пояснил свидетель.

В местном ГИБДД уточнили, что 65-летний водитель на полном ходу сбил мужчину на велосипеде. Автомобилист же пояснил, что тот не спешился при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

По данным автоинспекции, перед гибелью мужчина был в наушниках и выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора.