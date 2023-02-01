Ряд рязанских улиц 2 февраля останется без холодного водоснабжения

В Рязани 2 февраля отключат подачу холодной воды на нескольких улицах.

С 9 до 14 часов холодной воды не будет по адресам:

ул. Братиславская, д. 1/2, д. 3, д. 15/1, д. 17/2, д. 5/1, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13;

ул. Чернышевского, д. 10, д. 4, д. 6, д. 6а, д. 8, д. 8а, д. 3, д. 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), д. 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), д. 16-16а (ОГБПОУ РСК);

ул. Островского, д. с 1 по 19 (нечётная сторона), д. с 2 по 16 (чётная сторона), д. 15а (д/сад №12), д. 4 (д/сад №160);

ул. Гоголя, д. с 2 по 32 (чётная сторона), д. с 1 по 39 (нечётная сторона), д. 28 (ОГБПОУ РТК), д. 5 (ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылева);

ул. Толстого, д. 10, д. 12, д. 12а, д. 14/19, д. 2/22, д. 3, д. 4/19, д. 6/20, д. 8, д. 8а, д. 5 (школа №37);

ул. Полетаева, стр. 14 (гимназия №5).

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонт водопровода.