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Пятница, 26 ноября, 2021
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Ряд пользователей, прокомментировавших пост Володина в Telegram о QR-кодах, могут попасть под уголовную статью

Александр Ильин

В отношении ряда граждан, которые оставили комментарии под постом спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram о QR-кодах, ожидаются доследственные проверки и экспертизы, по итогам которых могут возбудить административные и уголовные дела. Об этом сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник, близкий к следственным органам.

Дела могут возбудить по факту публичного распространения заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции, экстремизма и призывов к нему. По ним грозит наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч, а также лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. 

По словам источника канала, участвующие в дискуссии люди распространяли фейки о составе вакцины и планах властей. 

«Было получено множество обращений от граждан, с материалами для фототаблиц (скриншотами) и требованиями привлечь «антиваксеров» к ответственности, сейчас также проводится мониторинг сети Интернет» — рассказал он.

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