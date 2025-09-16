Ряд электричек в Рязани и Подмосковье изменит расписание 

В связи с модернизацией инфраструктуры Московская железная дорога (МЖД) изменит расписание ряда пригородных поездов, курсирующих между Рязанской и Московской областями. Изменения вступят в силу с 18 сентября.

Основные изменения в расписании

18 сентября

Железнодорожники проведут работы на станции Щурово в Подмосковье, где будут менять стрелочный перевод. В связи с этим в период с 06:50 до 13:50 у некоторых электричек Казанского направления изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Часть поездов проследует по укороченному маршруту.

23 и 25 сентября

На перегоне Луховицы – Подлипки (Московская область) с 06:20 до 12:20 пройдут путевые работы на участке протяженностью почти 2 км, также будет модернизировано энергообеспечение. Это повлияет на расписание электричек Казанского направления.

В это же время, с 07:00 до 13:00, на перегоне Лесок – Рязань-1 железнодорожники отремонтируют 1 км пути и модернизируют объекты энергообеспечения. Движение на этом участке будет реверсивным. Изменения коснутся расписания электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Сасово, Ясаково, а также Рязань-1 – Узуново и Свеженькая – Сасово.

МЖД просит пассажиров отнестись к работам с пониманием и заранее уточнять расписание. Это можно сделать на вокзалах, остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».