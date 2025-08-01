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Риск развития расстройств пищевого поведения у российских девочек 12–14 лет за 10 лет почти удвоился

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Российские девочки-подростки в возрасте 12–14 лет сегодня сталкиваются с почти двукратным ростом риска развития расстройств пищевого поведения (РПП) по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу  Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Ученые МГППУ вместе с коллегами из Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (РГУ) с 2009 по 2023 год изучали поведение 326 девочек-подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В целом, за это время средний уровень риска РПП увеличился с 12,3% до 13,5%. Наиболее резкий рост зафиксирован в младшей возрастной группе — 12–14 лет.

«Доля девочек с признаками РПП в младшей группе выросла с 7,9% до 14,9%. Это вызывает серьёзную обеспокоенность. Мы отмечаем у них не только рост риска, но и более раннее взросление, выраженную озабоченность внешностью и телосложением, а также усиливающееся влияние социальных сетей», — сообщили в пресс-службе МГППУ.

В то же время в старшей группе подростков (15–17 лет) наблюдается обратная тенденция: уровень риска РПП за тот же период снизился с 17,3% до 12%.

Причины и защитные факторы

По мнению исследователей, рост числа случаев РПП среди младших подростков связан с рядом факторов: усилением влияния социальных сетей и медиа; ростом тревожности, связанной с внешностью; низкой самооценкой и зависимостью от мнения окружающих.

В то же время были выявлены и защитные факторы, снижающие вероятность развития РПП: благоприятная семейная атмосфера; эмоциональная поддержка со стороны матери; высокий уровень эмпатии; отсутствие выраженного перфекционизма.

Учёные подчёркивают важность ранней профилактической работы с подростками, особенно в возрасте 12–14 лет. Программы должны быть направлены на формирование здорового отношения к телу и внешности, развитие эмоционального интеллекта, снижение зависимости от внешнего одобрения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Клиническая и специальная психология».

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