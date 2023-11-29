Риелтор рассказал уловки, которые помогут быстрее продать недвижимость

Риелтор Дмитрий Овечкин рассказал, как быстрее продать дом или квартиру.

По словам эксперта, особое значение в подготовке объявления нужно уделить фотографиям и видео.

«Я всегда рекомендую добавлять видео в объявление. Достаточно мало тех, кто это делает, поэтому уже само наличие видеоконтента увеличивает шансы продать объект дороже», — рассказал Овечкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

На кадрах, в том числе на фото, должно быть как можно меньше деталей. Лучше убрать личные вещи и постараться оставить помещение пустым. Так потенциальный покупатель сможет представить свой быт в этом помещении, а чужие вещи, наоборот, создадут чувство дискомфорта.

Фотографировать лучше на широкоугольную камеру, чтобы комната выглядела больше. А на главную страницу объявления следует помещать самые качественные снимки.