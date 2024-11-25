РИАМЗ объявил насыщенную программу мероприятий на предстоящую неделю

РИАМЗ подготовил для посетителей интересную программу мероприятий на 28 ноября — 30 ноября.

28 ноября в 18:00 состоится лекция «Евгений Онегин» А.С. Пушкина: о чем молчит роман». В качестве лектора выступит Эльмира Маратовна Афанасьева, доктор филологических наук, главный научный сотрудник лаборатории филологических исследований Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, руководитель Пушкинских проектов Института Пушкина.

Возрастное ограничение 12+

29 ноября с 18:00 до 22:00 пройдет Литературная ночь в РИАМЗ. Будут работать выставки «Пушкин и театр», «Смело верь тому, что вечно. Образ Лермонтова в кино», «Мастерство рождает вдохновение».

Программа мероприятия:

18:30 лекция «Рязань начала XIX в.: малоизвестные страницы культурной жизни».

Проводит к.и.н., историк, краевед, заместитель директора ГАРО по научно-методической работе, сотрудник Центра научных исследований РИАМЗ Д.Ю. Филиппов .

18:30, 19:30 выступления артистов театра «Переход» РГУ им. С.А. Есенина (литературно-музыкальные композиции по произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова)

20:00–21:00. Выступление струнного ансамбля «CLI UCCELLI» Рязанской областной филармонии. Дирижер Сергей Оселков.

Возрастное ограничение 12+

30 ноября в 11:00, 13:00, 15:00 пройдут экскурсии по Детскому центру: интерактивная образовательная историческая экспозиция «Азъ есмь» (0+)

Экскурсии в Музейном центре на Соборной:

12:00, 14:00, 16:00 – «Пушкин и театр»

12:00 – «Среда обитания»

14:00, 16:00 – «За тысячи лет до нас»

Возрастное ограничение 6+

А в 16:00 состоится лекция «Семейные даты. Семёновы, Бунины, Семёновы-Тян-Шанские» из цикла «Немые свидетели».

Возрастное ограничение 12+

Билеты на мероприятия можно приобрести на официальном сайте.