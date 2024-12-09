РИА Новости: производство слабоалкогольной продукции в РФ с января упало на 53%

Производство слабоалкогольных напитков в России за январь–ноябрь 2024 года сократилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), объем составил 9,57 миллиона декалитров против 20,29 миллиона в прошлом году. Это значительное снижение демонстрирует падение интереса к данной категории напитков или возможные изменения в рынке.

На фоне спада в сегменте слабоалкогольной продукции наблюдается рост в производстве других видов алкоголя. Например, производство напитков на основе винограда с добавлением этилового спирта выросло в полтора раза, достигнув 47,1 тысячи декалитров. Ликерные вина также показали прирост — на 35,9%, с объемом в 1,05 миллиона декалитров, а игристые вина прибавили 25,7%, до 15,78 миллиона декалитров. Традиционные виноградные вина тоже продемонстрировали положительную динамику — рост на 8,6%, до 29,86 миллиона декалитров.

Сегменты с падением:

Производство плодовых алкогольных напитков сократилось почти наполовину — на 48,5%, составив 5,6 миллиона декалитров. Напитки на основе винограда без содержания этилового спирта пережили особенно сильный спад — снижение на 62,6%, до 199,4 тысячи декалитров.

Крепкий алкоголь:

Производство напитков с содержанием спирта более 9% выросло на 7,8%, достигнув 107,83 миллиона декалитров. Водка увеличила свои показатели на 2,3%, достигнув 73,63 миллиона декалитров, коньяк вырос значительно — на 14,4%, до 8,89 миллиона декалитров.

В целом, объем производства алкогольной продукции снизился на 1,5%, составив 169,94 миллиона декалитров. Такая неоднородная картина свидетельствует о перестройке предпочтений потребителей и, возможно, изменениях в государственной политике регулирования рынка алкоголя.