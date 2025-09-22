РИА 7info разыграет билеты на спектакль «У каждого свои недостатки» в Рязани

В среду, 24 сентября, в Рязанской филармонии покажут спектакль «У каждого свои недостатки». Билетов в свободной продаже практически не осталось, но вы можете получить их во время розыгрыша в нашей группе ВКонтакте, который стартует совсем скоро.

Задумайтесь, как часто вы стараетесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле, для того, чтобы понравиться другому человеку? Иногда?! Да почти всегда!

Что делать, если вы отец-одиночка, у которого на руках своенравная дочка- подросток и, в придачу — папаша-пенсионер, которого ни под каким соусом не хотят видеть даже в пансионате для престарелых? Имея вполне земную работу Леонард пишет романы, которые никому не интересны, отчаявшись, он решает написать роман под женским псевдонимом, и Ура! Роман признан выдающимся, автор одержал победу в конкурсе, и его ждёт награда! Но что делать? ведь автор… — женщина!

Выпутаться из создавшейся ситуации нашему герою поможет находчивость, удача и да, да, незадачливые родственники, а доминантой истории, конечно же, станет любовь!

Комедия полна легкости, необузданной фантазии и тонкого юмора. Она заставляет зрителя таять от нежности к ее персонажам, таким простым, человечным и очень настоящим.

В ролях: Константин Юшкевич, Валерия Бурдужа, Евгения Дмитриева, Вадим Андреев.

Возрастное ограничение: 12+.