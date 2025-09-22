Понедельник, 22 сентября, 2025
23.4 C
Рязань
Культура и события

РИА 7info разыграет билеты на спектакль «У каждого свои недостатки» в Рязани

Алексей Самохин

В среду, 24 сентября, в Рязанской филармонии покажут спектакль «У каждого свои недостатки». Билетов в свободной продаже практически не осталось, но вы можете получить их во время розыгрыша в нашей группе ВКонтакте, который стартует совсем скоро. 

Задумайтесь, как часто вы стараетесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле, для того, чтобы понравиться другому человеку? Иногда?! Да почти всегда!

Что делать, если вы отец-одиночка, у которого на руках своенравная дочка- подросток и, в придачу — папаша-пенсионер, которого ни под каким соусом не хотят видеть даже в пансионате для престарелых? Имея вполне земную работу Леонард пишет романы, которые никому не интересны, отчаявшись, он решает написать роман под женским псевдонимом, и Ура! Роман признан выдающимся, автор одержал победу в конкурсе, и его ждёт награда! Но что делать? ведь автор… — женщина!

Выпутаться из создавшейся ситуации нашему герою поможет находчивость, удача и да, да, незадачливые родственники, а доминантой истории, конечно же, станет любовь!

Комедия полна легкости, необузданной фантазии и тонкого юмора. Она заставляет зрителя таять от нежности к ее персонажам, таким простым, человечным и очень настоящим.

В ролях: Константин Юшкевич, Валерия Бурдужа, Евгения Дмитриева, Вадим Андреев.

Возрастное ограничение: 12+.

Реклама: ИП Жеглов. А. А., 622707626902, erid: 2VtzqwTDzxU

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Новости России

Жена развелась с предателем Ступниковым, погубившим около 200 россиян

Супруга бывшего офицера российской армии Льва Ступникова развелась с ним,...

Последние новости

Акценты

Перепланировка квартиры обернулась для рязанки получением профессии благодаря «Центру образования и развития личности» 

Родители, четверо детей, трехкомнатная квартира – таковы были входные данные. Включая в том числе идею и личностный вызов. Чего стоило бы обратиться к дизайнеру с опытом? Однако Ольга, давно интересующаяся интерьерным ремеслом, решила взять дело в свои руки
Армия и СВО

В Генштабе сообщили особенности осеннего призыва 2025 года

Как сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Цимлянский, на службу планируется направить 160 тысяч человек.
Новости мира

Специалист по чтению по губам раскрыла детали встречи Трампа и Маска на панихиде

Разговор двух влиятельных людей начался с того, что Трамп, повернувшись к Маску, спросил: «Как дела?». Затем он добавил: «Илон, я слышал, ты хотел пообщаться».
Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

В Госдуме призвали подвергнуть цензуре некоторые песни Михаила Круга

Сестра певца Ольга Медведева не согласилась с мнением депутата. В интервью «Абзацу» она посоветовала не зацикливаться на раннем творчестве артиста.
Общество

Рязанцы могут обменять монеты на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах

Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет.
Новости Касимова

Неизвестные украли фигуру гуся из парка в Гусе-Железном

Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации округа Иван Бахилов. 
Кино и ТВ

Новый сериал «Кузнецовы ТВ» со Стояновым, Трухиным и Медынич покажет СТС

По сюжету семье Кузнецовых предлагают поучаствовать в реалити-шоу, в финале которого их ждёт квартира мечты от спонсора.