РИА 7info публикует расценки на предвыборную рекламу

Жительница поселка Разумное, попавшего под обстрел ВСУ, пожаловалась, что возле домов не убирают рухнувший снаряд, пишет «Бел.Ру». По ее словам, боеприпас упал как раз на территорию ее домовладения. Убрать его обещали еще в субботу, но этого так и не произошло. «Погодные условия ухудшаются, потом скажут, что нельзя извлечь, потому...