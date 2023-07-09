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РИА 7info публикует расценки на предвыборную рекламу

7info

ООО «Медиа 7» (сетевое издание 7info.ru) объявляет сведения об условиях оплаты для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Расценки на размещение предвыборной агитации:

Новость в ленте. Размещение информационной заметки в ленте новостей – 10000 рублей.

Главная новость. Размещение информационной заметки в разделе «Главное» в течение суток — 15000 рублей.

Публикация в разделе «Акценты».  Размещение статьи в раздел «Акценты» в течение 7 дней – 40000 рублей.

Размещение рекламно-информационного баннера. Размещение рекламно-информационного баннера на портале www.7info.ru — 50000 рублей.

Видео-интервью — 50000 рублей.

Примечания:

  1. Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика».
  2. Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2.
  3. Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом.
  4. Цены на пакеты услуг приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).
  5. Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора.
  6. Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех.
  7. Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы несоответствующие законодательству РФ, Рязанской области, постановлениями ЦИК и избирательной комиссии Рязанской области.

Контакты: сайт www.7info.ru почта: [email protected][email protected]

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