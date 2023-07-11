РИА 7info публикует расценки на предвыборную рекламу на выборах в гордуму

ООО «Медиа 7» (сетевое издание 7info.ru) объявляет сведения об условиях оплаты для проведения предвыборной агитации на выборах в Рязанскую городскую Думу.

Расценки на размещение предвыборной агитации:

Новость в ленте. Размещение информационной заметки в ленте новостей – 10000 рублей.

Главная новость. Размещение информационной заметки в разделе «Главное» в течение суток — 15000 рублей.

Публикация в разделе «Акценты». Размещение статьи в раздел «Акценты» в течение 7 дней – 40000 рублей.

Размещение рекламно-информационного баннера. Размещение рекламно-информационного баннера на портале www.7info.ru — 50000 рублей.

Видео-интервью — 50000 рублей.

Примечания:

Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика». Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2. Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом. Цены на пакеты услуг приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ). Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора. Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех. Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы несоответствующие законодательству РФ, Рязанской области, постановлениями ЦИК и избирательной комиссии Рязанской области.

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