РГУ с успехом реализует проект «Муниципальные стажировки»

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В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина с 2017 года успешно реализуется добровольческий практико-ориентированный проект «Муниципальные стажировки». Проект является молодёжной инициативой, направленной на решение проблемы разрыва между уровнем подготовки выпускников вузов и уровнем требований работодателей.

Благодаря проекту студенты имеют возможность пройти краткосрочную практику, познакомиться с инфраструктурой муниципалитета, в котором идёт стажировка, окунуться в культурную и общественную жизнь района. Возможно, в мультисервисной составляющей проекта и кроется его успех и популярность у студентов.

«Муниципальные стажировки» не прекращались даже в период пандемии. Они частично трансформировались и, наряду с другими процессами, проходили в онлайн-режиме.

О проекте нам рассказали ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев и начальник управления учебно-воспитательной работы Юлия Завертяева.

– Андрей Иванович, у проекта «Муниципальные стажировки» – большие достижения. Он входит в программу Федеральной инновационной площадки РГУ имени С.А. Есенина, является победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи. Какой, по вашему мнению, главный результат его реализации?

– О результатах пока говорить рано. Проект развивается, к нему присоединяются новые муниципалитеты. Благодаря проекту студенты не только проходят практику и погружаются в профессию, но и знакомятся с жизнью района, примеряя тем самым его инфраструктуру на себя.

Традиции такого подхода были заложены в своё время руководителем Шиловского района Василием Михайловичем Фоминым. Он первым из глав муниципалитетов «загорелся» нашей идеей, откликнулся и принял нас. И когда я увидел заинтересованность руководителя такого уровня, я для себя понял, что проект будет жить и развиваться. Василий Михайлович задал высокую планку и мажорную тональность «Муниципальным стажировкам». Студенты не только прошли практику в шиловских школах, но и познакомились с жизнью района. Взяв за основу заложенные тенденции, мы перенесли опыт в другие муниципалитеты.

На сегодняшний день мы работаем с семью муниципалитетами Рязанской области. Это Михайловский, Шиловский, Захаровский, Рыбновский, Спасский, Пителинский и Рязанский районы. Я уверен, что география проекта будет расширяться. Это очень важно и полезно для привлечения в школы молодых специалистов.

– В 2021 году в РГУ имени С.А. Есенина планируется первый набор на обучение по направлениям подготовки специалистов в сфере культуры и искусства. Может ли проект «Муниципальные стажировки» быть масштабирован и на эти направления? Нуждаются ли муниципалитеты в работниках сферы культуры и искусства?

– Безусловно. Потребность в работниках в муниципальных районах есть. Это подтвердили руководители учреждений культуры и искусства, которые присутствовали на круглом столе «Партнерство университета и региона в подготовке кадров сферы культуры и искусства», прошедшем в РГУ в марте. Востребованность кадров на региональном рынке труда отметили тогда и губернатор Рязанской области Николай Любимов, и министр культуры и туризма Виталий Попов. Поэтому одной из приоритетных задач РГУ является продолжение подготовки таких специалистов.

При поддержке правительства Рязанской области мы смогли получить лицензию на данные направления и открыть в этом году первый набор студентов. Уверен, что проект «Муниципальные стажировки» и для этих специальностей будет очень востребован.

– Юлия Ахмедовна, из каких этапов состоит каждая поездка в муниципальный район? Это однодневная программа, или у студентов есть возможность пробыть в районе несколько дней?

– Участие в проекте предполагает трёхдневный выезд группы, которая формируется по инициативе студентов. Под руководством педагогов они планируют программу пребывания, в которую обязательно входят как проведение учебных занятий, так и внеурочная деятельность.

Во время стажировки студенты встречаются с руководством района, с директорами школ. Происходит двусторонняя презентация. Ведь в каждом районе – несколько школ, и программа выстраивается таким образом, чтобы студенты провели уроки и посмотрели все учебные заведения.

В рамках программы «Муниципальные стажировки» обязательным является знакомство с социокультурной жизнью района. Ведь студенты – это не только будущие педагоги, но и будущие родители. И они должны понимать, есть ли в районе возможность для развития и воспитания своих детей.

Как правило, всегда складывается комбинированная программа пребывания студентов в муниципалитете.

– Пандемия внесла коррективы во многие сферы деятельности, в том числе в работу высших учебных заведений. Продолжались ли «Муниципальные стажировки» в это время?

– В 2020 году мы трансформировали проект и провели его в смешанном формате. Наши студенты проводили дистанционные занятия на волонтёрской основе с учениками школ Рязани и области. Они оказывали услуги в освоении школьной программы, которые стали настолько востребованы, что сейчас продолжаются уже в новом проекте «Тьютор онлайн». Для студентов, вовлеченных в проект, есть возможность зачета добровольческой деятельности в качестве практики. Таким образом, волонтёрство интегрируется в образовательный процесс. А весной 2021 года мы вновь реализовывали проект в очном формате.

– По какому принципу отбираются студенты для участия в проекте? Есть ли конкурс? Может ли обучающийся поехать на стажировку в свой родной муниципальный район?

– Студенты участвуют в проекте по личной инициативе. Преподаватели РГУ оказывают методическую помощь. Группа формируется и из уроженцев района, и из студентов, которые знакомятся с муниципалитетом впервые. На стажировки с удовольствием едут студенты из других городов России и иностранцы, обучающиеся в нашем вузе. «Местные» в таких группах выступают старожилами и показывают неформальную сторону жизни района.

Я очень надеюсь, что наша недавняя поездка в рамках проекта в село Льгово Рязанского района станет стартом трудовой деятельности студентов. По крайней мере, предварительные договорённости об этом уже есть.

– Как студенты отзываются об участии в проекте?

– Мы всегда разбираем наши поездки. Замечательно, что у студентов есть запрос на то, чтобы по итогам практики в школах проходили педагогические советы, и учителя анализировали их деятельность. Им важна обратная связь.

Два раза в год мы подводим итоги проекта в расширенном формате, приглашаем муниципалитеты, собираемся в Зале заседаний Учёного совета, обмениваемся мнениями и вносим предложения по дальнейшей реализации проекта.

– Этот проект можно назвать полезным для всех его участников – администрации вуза, администраций муниципальных образований, студентов? Если да,то почему?

– Проект действительно полезен для всех участников. Для студентов это – уникальная возможность попробовать себя «в деле» и наметить план дальнейшего развития. Для муниципалитетов – это возможность привлечь в район молодые кадры, а для РГУ очень важным моментом является интеграция внеучебной деятельности в образование, трудоустройство студентов.