РГУ провел масштабный конкурс по экологии

В РГУ имени С.А. Есенина 29 ноября рязанцы написали экологический диктант, который с 2024 года получил международный статус. На призыв к участию в конкурсе откликнулось более 350 одних только школьников города и области, желающих проверить свои знания в области экологии. По итогу рекорд участия на одной площадке в Рязанской области оказался побит.

Основными темами ЭкоДиктанта-2024 стали Красная книга России, заповедные территории и экотуризм. Особое внимание авторы вопросов уделили редким видам растений и животных, принципам утилизации отходов и знаковым фактам об особо охраняемых природных территориях России.

«Квалифицированные экологи сегодня нужны на каждом промышленном предприятии региона, в Минприроды и Росприроднадзоре, в Окском заповеднике и Мещерском национальном парке, в различных лабораториях и проектных организациях. Эколог, если кто не знает, это реальная и очень востребованная профессия, и в Рязанском регионе периодически возникает дефицит дипломированных экологов. Стране жизненно нужны специалисты, способные разобраться в наилучших доступных технологиях и предложить директору конкретного завода вариант, позволяющий снизить негативное воздействие на воду и воздух и спасти предприятие от штрафов. И Экодиктант — это один из этапов раннего выявления будущих специалистов», — уверяет Алексей Водорезов, заведующий кафедры географии, экологии и туризма Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина.

Экологическое испытание включало 25 вопросов на стыке географии, биологии, химии и экономики. На пути к победе юные экологи должны были вспомнить, какое вещество чаще других используется в качестве фильтра в современных устройствах для очистки воды и воздуха, какой вид мусора является главной причиной гибели морских черепах, посчитать массу растительного опада на гектар леса, понимать причины изменения климата. Пришлось восстановить в памяти понятие биоиндикации, сообразить, к размеру какой страны ближе всего территория и акватория национального парка «Командорские острова» и многое другое.

Экологи РГУ, главного центра экологической науки и образования региона, надеются, что участие в экологическом диктанте поможет школьникам определиться с личной траекторией и выбором профессии эколога, станет для них стимулом детальнее изучить вопросы взаимосвязи живых существ между собой и с человеком и действовать в интересах природы. В организации мероприятия активно помогли волонтеры Экологического отряда «ECOteam RSU».

После завершения диктанта участники диктанта отправились в музей РГУ. Учились у Елены Фиониной узнавать «в лицо» краснокнижных представителей зверей, птиц и бабочек и разбираться в голосах пернатых. Посетили урок дендрохронологии от Ольги Железновой, знакомились с методами определения уровня радиации, шума и электромагнитного излучения, подходом к раздельному сбору мусора у Элеоноры Блиновой и Алины Чердаковой. Оргкомитет Экодиктанта заявил, что победители будут приглашены в РГУ и награждены.

Всероссийский экологический диктант — это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоёв населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.