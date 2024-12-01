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РГУ провел масштабный конкурс по экологии

Дата публикации

Валерия Мединская

В РГУ имени С.А. Есенина 29 ноября рязанцы написали экологический диктант, который с 2024 года получил международный статус. На призыв к участию в конкурсе откликнулось более 350 одних только школьников города и области, желающих проверить свои знания в области экологии. По итогу рекорд участия на одной площадке в Рязанской области оказался побит.

Основными темами ЭкоДиктанта-2024 стали Красная книга России, заповедные территории и экотуризм. Особое внимание авторы вопросов уделили редким видам растений и животных, принципам утилизации отходов и знаковым фактам об особо охраняемых природных территориях России.

«Квалифицированные экологи сегодня нужны на каждом промышленном предприятии региона, в Минприроды и Росприроднадзоре, в Окском заповеднике и Мещерском национальном парке, в различных лабораториях и проектных организациях. Эколог, если кто не знает, это реальная и очень востребованная профессия, и в Рязанском регионе периодически возникает дефицит дипломированных экологов. Стране жизненно нужны специалисты, способные разобраться в наилучших доступных технологиях и предложить директору конкретного завода вариант, позволяющий снизить негативное воздействие на воду и воздух и спасти предприятие от штрафов. И Экодиктант — это один из этапов раннего выявления будущих специалистов», — уверяет Алексей Водорезов, заведующий кафедры географии, экологии и туризма Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина.

Экологическое испытание включало 25 вопросов на стыке географии, биологии, химии и экономики. На пути к победе юные экологи должны были вспомнить, какое вещество чаще других используется в качестве фильтра в современных устройствах для очистки воды и воздуха, какой вид мусора является главной причиной гибели морских черепах, посчитать массу растительного опада на гектар леса, понимать причины изменения климата. Пришлось восстановить в памяти понятие биоиндикации, сообразить, к размеру какой страны ближе всего территория и акватория национального парка «Командорские острова» и многое другое. 

Экологи РГУ, главного центра экологической науки и образования региона, надеются, что участие в экологическом диктанте поможет школьникам определиться с личной траекторией и выбором профессии эколога, станет для них стимулом детальнее изучить вопросы взаимосвязи живых существ между собой и с человеком и действовать в интересах природы. В организации мероприятия активно помогли волонтеры Экологического отряда «ECOteam RSU».

После завершения диктанта участники диктанта отправились в музей РГУ. Учились у Елены Фиониной узнавать «в лицо» краснокнижных представителей зверей, птиц и бабочек и разбираться в голосах пернатых. Посетили урок дендрохронологии от Ольги Железновой, знакомились с методами определения уровня радиации, шума и электромагнитного излучения, подходом к раздельному сбору мусора у Элеоноры Блиновой и Алины Чердаковой. Оргкомитет Экодиктанта заявил, что победители будут приглашены в РГУ и награждены.

Всероссийский экологический диктант — это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоёв населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

РГУ провел масштабный конкурс по экологии
РГУ провел масштабный конкурс по экологии
РГУ провел масштабный конкурс по экологии
РГУ провел масштабный конкурс по экологии
РГУ провел масштабный конкурс по экологии
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