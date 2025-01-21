РГРТУ рассказал историю знакомства двух аспирантов

Сегодня, 21 января, отмечается День аспиранта. РГРТУ рассказал историю Анастасии и Кирилла, которых объединила любовь к науке.
Влюбленные познакомились в 2022 году, когда начали учиться в аспирантуре по направлению «Физические науки». Любовь к науке объединила сердца Анастасии и Кирилла, они официально закрепили свои отношения.
Сегодня они аспиранты 3 курса. Вместе проходят сложный путь, помогая друг другу.
В данный момент молодые ученые исследуют возможности улучшения параметров работы масс-спектрометров. Влюбленные намерены пройти этот путь до конца.