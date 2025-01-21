РГРТУ рассказал историю знакомства двух аспирантов

Сегодня, 21 января, отмечается День аспиранта. РГРТУ рассказал историю Анастасии и Кирилла, которых объединила любовь к науке.

Влюбленные познакомились в 2022 году, когда начали учиться в аспирантуре по направлению «Физические науки». Любовь к науке объединила сердца Анастасии и Кирилла, они официально закрепили свои отношения.

Сегодня они аспиранты 3 курса. Вместе проходят сложный путь, помогая друг другу.

«Аспирантура — это не только этап обучения, но и уникальная возможность для молодых исследователей погрузиться в мир науки, развивать свои идеи и реализовывать амбициозные проекты на благо российской науки и общества. Этот путь мы выбрали без колебаний — наука всегда увлекала и завораживала нас. Кроме того, мы стремимся защитить кандидатскую, получить степень и преподавать. Я выросла в семье преподавателей и искренне считаю, что эта профессия является не только интересной, многогранной, но и стратегически важной в жизни нашей страны», — рассказывает Анастасия. Реклама

В данный момент молодые ученые исследуют возможности улучшения параметров работы масс-спектрометров. Влюбленные намерены пройти этот путь до конца.