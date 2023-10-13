РГМЭК напомнила рязанцам о важности обновления контактной информации

РГМЭК напомнила жителям Рязани о важности предоставления контактной информации.

Наличие у компании актуального номера телефона и адреса электронной почты позволят пользователям своевременно получать сведения о начислениях, скидках и акциях и помогут контролировать сроки и даты технического осмотра или замены прибора учета.

Обновить свою контактную информацию горожане могут на сайте РГМЭК (в разделе «Написать обращение»), по электронной почте компании, через личный кабинет или мобильное приложение, на горячей линии 8-800-250-50-78 и в клиентских офисах компании.