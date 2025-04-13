РГАТУ проиграл администрации дело о публичном сервитуте для строительства газоснабжения

Суд отказал в удовлетворении требований Рязанского государственного агротехнологического университета о признании недействительным постановления администрации Рязанского района об установлении публичного сервитута. Об этом сообщает пресс-служба суда.

РГАТУ подал заявление в Арбитражный суд Рязанской области о признании недействительным постановления администрации муниципального образования — Рязанский муниципальный район Рязанской области об установлении публичного сервитута. Университету на постоянное бессрочное пользование принадлежат два земельных участка для сельскохозяйственного пользования, расположенные в п. учхоза «Стенькино».

Постановлением администрации №1092 от 05 июня 2023 года был установлен публичный сервитут в отношении части указанных земельных участков для строительства и эксплуатации объекта системы газоснабжения в деревне Волдыревка. Университет обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене спорного постановления.

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Суд отметил, что установление публичного сервитута допускается в исключительных случаях и обусловлено необходимостью обеспечения нужд неопределенного круга лиц, если их интересы не могут быть обеспечены каким-либо иным способом. Правом требовать установления публичного сервитута наделены лица, действующие в интересах государства, местного самоуправления или местного населения.

Суд учел, что строительство газопровода осуществлялось в рамках программы по газификации сельских населенных пунктов. Газопровод является социально значимым объектом, поскольку позволит обеспечить газоснабжением жителей д. Волдыревка.

При этом документальных доказательств, свидетельствующих, что установление публичного сервитута в отношении части спорных земельных участков может повлечь ограничения в их использовании, в материалы дела не представлено. Университетом также не представлены доказательства, что проложенный под землей газопровод осложнит работу сельскохозяйственной техники. Кроме того, не представлены альтернативные варианты прохождения линейного объекта системы газоснабжения.

С учетом изложенного, арбитражный суд отказал в удовлетворении требования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». Решение не вступило в законную силу.