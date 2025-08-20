РГ: актриса Софья Шельменкина могла умереть в лесу от переохлаждения

Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина могла погибнуть в лесу под Нижним Новгородом от переохлаждения, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
По данным поискового отряда «Рысь», женщина ушла в лес 7 августа в деревне Колосково.
Предположительно, женщина потеряла ориентиры и заблудилась. Ее нашли спустя 9 дней. Точные причины смерти устанавливаются.
Шельменкиной было 78 лет, более полувека она играла в театре, на ее счету множество ролей в популярных детских спектаклях. Прощание с артисткой состоялось во вторник.