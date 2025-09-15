Результаты «ВИА Суперстар!»: «Сладкий сон» вылетел из проекта

На телеканале НТВ вышел второй выпуск второго сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). Главной интригой стал первый вылет, ведь по новым правилам, начиная со второго выпуска, проект покидает коллектив, набравший наименьшее количество баллов. В этом сезоне первым шоу покинула группа «Сладкий сон».

Лидеры и аутсайдеры

Второй конкурсный день прошел под темой «Новый я», где участники попробовали себя в необычных образах и жанрах. В жюри вместо Стаса Пьехи, который был на гастролях, к Лере Кудрявцевой, Ирине Понаровской и Сергею Соседову присоединился Кирилл Туриченко из «Иванушек International».

По итогам двух выпусков турнирная таблица выглядит так:

Лидеры — «Аракс», «Восток», «Динамит» и «Лесоповал» (по 16 баллов).

Второе место — «Блестящие», «Бурановские бабушки» и RevoльveRS (по 15 баллов).

Третье место — ВИА «Поющие гитары» (14 баллов) и «Тутси» (13 баллов).

Последнее место — «Сладкий сон» (11 баллов).

Участники остались без спасения

Правила нового сезона предусматривают, что жюри может единогласно спасти одну группу за сезон. Однако в этот раз судьи решили не использовать эту возможность. Зрители в зале также не смогли спасти «Сладкий сон» — за то, чтобы оставить коллектив, проголосовало лишь 48% зрителей при необходимых 70%.

Сергей Васюта, солист группы «Сладкий сон», спокойно воспринял решение жюри и зрителей. Он отметил, что «благодарен всем, у нас нет никаких угрызений, сомнений, это объективно».

«Пусть проект существует, и даже если кто-то первым вылетел из него, то это должно было случиться. Пускай это будем мы, а другим повезёт больше, кто-то же должен быть первым, а мы первые с конца – это почётно», — заключил музыкант.

Фото: НТВ