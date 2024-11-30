Резко озолотится! Назван знак Зодиака, которому в декабре повысят зарплату

Популярный астролог Галина Янко обещает, что декабрь 2024 года окажется богатым на сюрпризы почти для всех знаков Зодиака. Но рождённых под покровительством одного из представителей зодиакального круга ждут очень приятные новости. Начальство внезапно и крайне неожиданно повысит им зарплату. Об этом сообщает издание “Вечерняя Москва”.

Овнам астролог советует держать фокус внимания на реализации карьерных задач и решении проблем в отношениях с партнёром. Тельцов охватит рутина. Придётся решать бытовые задачи. А последние дни месяца окажутся богаты на различные события. Близнецы скорректируют свой тайм-менеджент, научатся не копить долги по рабочим вопросам. Раки, увы, столкнуться с проблемами со здоровьем. Возможно, понадобится пауза для восстановления физического и ментального ресурса..

Львам на время отказаться от амбиций рабочих. Лучше займитесь собой и общению с близкими и друзьями. Девы рискуют оказаться под влиянием мутных людей. Они свалят на ваши плечи чужие обязанности, от которых будет не просто отказаться. Весы простят окружающим их ошибки по отношению к ним. И это станет важным шагом для улучшения взаимоотношений.

Галина Янко обещает Скорпионам: они наконец-то найдут баланс в жизни в декабре. А Стрельцов и вовсе закрутить новые романтические отношения. Семейные представители этого знак ощутят новый виток отношений.

— А вот Козерогов ждёт повышение зарплаты. Они наконец придут к более высокому заработку, почувствовав удовлетворение своими действиями, — обещает астролог.

Тем временем Водолеев ждёт “работа над ошибками”, а Рыбы получат заманчивое предложение, от которого невозможно будет отказаться.