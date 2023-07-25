Резиденция «Медный» стала лучшим комплексом Рязани

По данным общероссийского рейтинга единого ресурса застройщиков, резиденция «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» возглавила «ТОП жилых комплексов на июль 2023 года» в городе Рязань. Комплекс находится в самом центре города и завершит облик квартала, который застраивается с целью создания новой достопримечательности города.

Проект был положительно оценен с точки зрения потребительских качеств, учитывающих свыше 100 показателей. Комплекс раскрывает главные преимущества комфортной жизни для покупателей – в нем огромное внимание будет уделено благоустройству, в рамках которого девелопер реализует двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут. Отдельное внимание уделено инфраструктурной составляющей – на первых этажах откроются все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни, также появится коворкинг, в котором удобно работать и проводить совещания, детская игровая с возможностью организации мастер-классов и собственный тренажерный зал.

Важным фактором для оценки стала и транспортная доступность проекта – на машине до центральных улиц города можно добраться всего за несколько минут, не более 7 минут пешей прогулки займет маршрут до главной туристической улицы города, а за 10 минут можно дойти до городских парков, Лыбедского бульвара и знаменитых памятников архитектуры.

– С каждым годом покупательские предпочтения меняются – для клиентов стало важно уделить внимание экологичности среды обитания, качественной инфраструктуре и транспортной доступности, а также – изменились и наиболее популярные форматы планировочных решений, акцентом перераспределился на максимально функциональное использование квадратных метров, а также организацию дополнительных пространств. Именно поэтому, в новой резиденции мы предусмотрели не только множество вариаций планировок, но и эксклюзивные варианты, в число которых входят пентхаусы с каминами, видовые квартиры с панорамой на центральные достопримечательности, а также лоты с террасами», — отмечают в пресс-службе компании «Мармакс».

Отдельное внимание девелопер уделит благоустройству придомовой территории – будут выполнены ландшафтные работы, включающие восстановление сквера со стороны улицы Чапаева и вдоль улицы Пролетарская. Асфальт в этой локации заменят на клинкерную брусчатку, будет проведено озеленение территории и обустройство зон для отдыха и прогулок, а также планируется установка арт-объекта.