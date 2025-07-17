Режиссёр Юрий Кара умер в Ялте после инфаркта

В Ялте ушёл из жизни советский и российский режиссёр, сценарист, кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Юрий Кара. О его смерти в четверг днём сообщила журналистка Наталья Боброва.

Заслуженный деятель искусств РФ скончался после перенесённого инфаркта. По предварительным данным, это был уже второй приступ за последний год.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. В 1982 году он поступил во ВГИК. Широкую известность ему принесла дипломная работа по повести Бориса Васильева «Завтра была война» — фильм имел большой успех и был продан в 48 стран.

Среди других известных работ режиссёра — фильмы «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Королёв», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и другие проекты.