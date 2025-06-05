«Режим выживания»: сверхурочная работа переутомляет мозг и забирает энергию

Регулярное переутомление на работе влияет на умственные способности и на эмоциональное самочувствие. Длительный труд воздействует на мышление человека. Об этом рассказала сертифицированный лайф-коуч, эксперт в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алёна Борьессон в эфире «Радио 1».
Специалист рассказала, что при переутомлении наше мышление возвращается к шаблонности и мы не справляемся с эмоциями.
Необходимо делать перерывы на отдых, чтобы мозг не переходил в состояние выживания. Главное, что без восстановления мозг перестанет использовать свои сильные стороны, предупредила специалист.
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