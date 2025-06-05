«Режим выживания»: сверхурочная работа переутомляет мозг и забирает энергию

Регулярное переутомление на работе влияет на умственные способности и на эмоциональное самочувствие. Длительный труд воздействует на мышление человека. Об этом рассказала сертифицированный лайф-коуч, эксперт в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алёна Борьессон в эфире «Радио 1».

«Сегодня большинство из нас так или иначе вовлечены в интеллектуальный труд. Это означает, что наша задача не просто сделать больше, а сделать более креативно, найти новые решения, попробовать подходы, которые пока ещё никто не пробовал. И если мы постоянно находимся в переработке, то наш мозг будет постепенно переходить в режим метафорического выживания и сбережения», — отметила Алёна Борьессон.

Специалист рассказала, что при переутомлении наше мышление возвращается к шаблонности и мы не справляемся с эмоциями.

Необходимо делать перерывы на отдых, чтобы мозг не переходил в состояние выживания. Главное, что без восстановления мозг перестанет использовать свои сильные стороны, предупредила специалист.