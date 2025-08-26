Режим ЧС отменён на территории Шиловского района

На территории Шиловского района отменён режим ЧС, который вводился после трагических событий на предприятии в посёлке Лесной. Соответствующее распоряжение подписал 25 августа губернатор Павел Малков.

Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

«Отменить с 25 августа 2025 года на территории Шиловского муниципального района Рязанской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области режим чрезвычайной ситуации, а также региональный уровень реагирования», — говорится в распоряжении.

По словам Павла Малкова, основные поисково-спасательные работы закончены, на 25 число подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России.

Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались.

Материалы по теме: Нарушение слуха выявили у пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе

В результате ЧП в Шиловском районе нанесен ущерб 11 зданиям, включая местную больницу