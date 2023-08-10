Ревнивый мужчина зарезал соперника на балконе в Йошкар-Оле

В Марий Эл следователи предъявили обвинение в убийстве 24-летнему местному жителю, сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Раненый 23-летний мужчина поступил в больницу Йошкар-Олы в ночь на 10 августа. В медицинском учреждении пациент скончался.

Обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) предъявлено 24-летнему молодому человеку. По версии следствия, на общем балконе жилого дома между мужчинами произошла ссора на почве ревности, обвиняемый нанёс сопернику удары ножом в грудь.

Расследование уголовное дела продолжается.