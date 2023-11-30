Четверг, 30 ноября, 2023
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Ревнивый мужчина задушил жену зарядкой от телефона в Сочи

7info
Изображение от Freepik
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В Сочи мужчина признан виновным в убийстве супруги. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Убийство 35-летней женщины 45-летний мужчина совершил ночью 28 июля 2023 года в квартире на улице Гайдара посёлка Дагомыс. Ссора между супругами произошла на почве ревности. В ходе конфликта подсудимый проводом для зарядки телефона задушил жену.

Об убийстве мужчина самостоятельно сообщил правоохранителям, во время следствия полностью признал вину.

В качестве наказания убийца получил 7,5 лет колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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