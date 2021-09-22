Ревнивый муж зарезал секс-коуча и сбросил тело с 13-го этажа

В Санкт-Петербурге ревнивый муж жестоко расправился с 25-летней Александрой, работавшей секс-коучем. Мужчина сначала нанёс супруге около десяти ударов ножом, после чего сбросил труп с 13-го этажа, сообщает Лайф.

Тело девушки обнаружили вечером 21 сентября у одного из домов на Коломяжском проспекте. Её супруг по имени Рустам задержан и сознался в убийстве.

Рустам и Александра были вместе почти 9 лет, родили двоих детей, но в последнее время отношения пары разладились. Молодой человек был недоволен, что жена работает секс-тренером, ревновал её. Раздражение выросло, когда Александра стала зарабатывать больше супруга, по 300 тысяч рублей. Женщина становилась всё успешнее, завязывала новые знакомства, а муж ревновал.

Об отношениях девушка писала в соцсетях. Она рассказала, что предложила мужу заняться сексом втроём. Через некоторое время написала, что съехала от супруга, так как он пришёл в ярость от такого предложения.

После этого Рустам стал приезжать на квартиру к жене по ночам, угрожал, что убьёт её. Также Александра делилась, что в трудную минуту ей оказывает поддержку и помощь некий «наставник».

Рустам рассказал, что в день убийства отвёз детей к родственникам и ждал Александру у квартиры. Она пришла с другим мужчиной. Парень прогнал соперника и расправился с возлюбленной. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».