Ревнивый дагестанец убил жену-сексолога, предложившую секс втроём

В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор уроженцу Дагестана, убившему свою 25-летнюю жену. Молодой мужчина получил 8 лет колонии, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, следствие длилось 2,5 года, приговор вынесен 12 января.

Александра познакомилась с Рустамом, когда ему ещё не было 18 лет. Девушка была на два года старше своего избранника. После совершеннолетия парня пара поженилась.

Александра забеременела, супруг сменил несколько работ, чтобы содержать семью. Через 5 лет у пары родился второй ребёнок. Девушка стала вести блог, набрала популярность. Потом сменила тему с психологии на секс. Заработки стали расти.

— Разовый прием у нее стоил шесть тысяч рублей, а целый курс — около 30 тысяч. После этого гармония исчезла из семьи — муж злился на супругу, — отмечает КП.

Во время допроса молодой человек рассказал, что был очень недоволен видеозаписями, которые выкладывала его жена.

— А в начале сентябре 2021 года Саша заявила мне, что хочет попробовать групповой секс. По ее словам, так она будет чувствовать себя уверенней. Я впал в истерику и кричал на нее, — рассказал убийца.

В итоге женщина забрала дочь и уехала от супруга на другую квартиру. Рустам приходил к ней, ломился в дверь.

В день убийства, 21 сентября 2021 года, он отвёз дочерей, с которыми сидела няня, к родителям. У матери взял нож и поехал ждать Александру. У женщины, по словам дочерей, ночевал мужчина, затем они уехали на фотосессию.

Домой женщина вернулась поздно вечером не одна.

— Когда они вышли к балкону общего пользования я показался и крикнул мужчине, чтобы он уходил: «Мне нечего терять!». Мы начали драться, в результате он упал с лестницы и убежал. Саша попыталась скрыться в квартире, но я догнал ее и ударил ножом. Не помню, вроде бы 10 раз. Тогда я взял ее за руку и потащил до балкона, откуда скинул вниз. В этот момент она еще была жива, задыхалась. Покурив после убийства, я пошел в полицию и сдался. Признаю вину в полном объеме. Все случилось из-за ревности, — закончил свой рассказ преступник.

Адвокат потерпевшей стороны назвал приговор мягким, но заявил, что родители Александры обжаловать его не будут. Рустам также должен выплатить им 2,4 млн рублей.

Что касается дочек сексолога, то они живут за границей с бабушкой и дедушкой. По словам адвоката семьи Александры, с ними все хорошо.